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Самолет в аэропорту Камчатского края выехал со взлетно-посадочной полосы

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Фото: РИА Новости/Ростислав Нетисов
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Транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента с выездом самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Оссора в Камчатском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры в субботу, 16 декабря.

Сообщается, что днем ранее, 15 декабря, самолет Як-40, использовавшийся АО «Камчатское авиационное предприятие», выполнял санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского. Воздушное судно уже зашло на посадку, однако по каким-то причинам не смогло остановиться вовремя и вышло за пределы взлетно-посадочной полосы.

В самолете на момент происшествия находились четыре члена экипажа и два медицинских сотрудника. Никто из них не пострадал. Дальнейший осмотр не выявил повреждений и в самом транспорте.

После того, как была установлена готовность самолета к дальнейшей работе, он продолжил маршрут, приняв на борт местного жителя, которого требовалось доставить в Петропавловск-Камчатский для обеспечения ему необходимой медицинской помощи.

«Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению экипажем нормативных требований при выполнении захода на посадку», — сказано в сообщении.

Кроме того, проверены будут и действия оператора в этой ситуации, а также соответствие нормативам по содержанию взлетно-посадочной полосы. Если проверка выявит нарушения — будут приняты меры для их устранения и привлечения к ответственности виновных сотрудников.

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Ранее, 7 декабря, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил, что в Улан-Удэ у самолета Ту-204 авиакомпании «Авиастар-Ту» во время взлета в аэропорту Байкал загорелся двигатель. Он уточнил, что воздушное судно осуществило посадку, в результате случившегося никто не пострадал.

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