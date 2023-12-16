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В ВСУ заявили об использовании ВКС РФ электромагнитных импульсов для обмана ПВО

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Volodymyr Strumkovskiy
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Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) применяют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана сил противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает спикер воздушных сил украинской армии Юрий Игнат.

«Враг использует как реальные ракеты, так и фальшивые цели. Это то, что называется работой средствами РЭБ противника, они делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы, которые наши радиолокационные системы видят как цели, похожие на «Кинжал» по параметрам полета. То есть по скорости и так далее», ― заявил Игнат в интервью украинскому телеканалу НТА, которое было опубликовано 14 декабря. Его слова цитирует «РИА Новости».

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В конце ноября журналисты издания The Economist сообщили, что ВС РФ обладают превосходством в средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и сбивают в зоне спецоперации даже ракеты НАТО. В издании также указали на то, что российские РЭБ выводят из строя системы наведения беспилотников Вооруженных сил Украины или глушат их радиосвязь с операторами.

За месяц до того военный эксперт Василий Дандыкин заявил в разговоре с «Известиями», что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства РЭБ уже нашли ключ к ракетам ATACMS, поскольку неоднократно сбивали их. Тогда же журнал The Spectator писал, что российские войска смогли перехватить большинство поставленных Украине дальнобойных ракет ATACMS.

В конце сентября сообщалось, что российские системы РЭБ регулярно заставляют самолеты ВСУ отказываться от выполнения миссий и возвращаться на базы из-за полного выключения электроники. При этом пилотам приходится определять обратный путь по наземным ориентирам, поскольку навигационные приборы на борту в таких случаях тоже подавляются.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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