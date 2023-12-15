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Правительство РФ скорректировало ряд параметров льготной ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство РФ скорректировало некоторые параметры выдачи льготного ипотечного кредита, сообщает 15 декабря Министерство финансов на своем официальном сайте.

«Новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов. Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 млн рублей», — сказано в сообщении ведомства.

Также с 6 до 9 млн рублей увеличен предельный размер кредита по программам Дальневосточной и Арктической ипотеки, предполагающей выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока действует с декабря 2019 года и распространяется на все 11 регионов ДФО — Бурятию, Якутию, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, а также на Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую, Еврейскую автономную области и Чукотский автономный округ, напомнили в Минфине.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Об этом он заявил на Железнодорожном съезде, напомнив, что поддержка многодетных семей, материнства и детства — один из абсолютных приоритетов руководства страны.

14 декабря пресс-служба Минфина РФ сообщила «Известиям», что ведомство оперативно проработает вопрос продления семейной ипотеки с другими министерствами. Конкретные условия продления будут обсуждаться. Они должны привести к более адресной выдаче льготной ипотеки и направлены на тех, кому действительно такая поддержка необходима, уточнили в министерстве.

С 15 сентября учителям Дальнего Востока стала доступна ипотека по ставке 0,7%, о чем заявил член правления ВТБ Святослав Островский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений могут получить кредит по минимальной ставке в рамках программы «Дальневосточной ипотеки» при условии комплексного страхования.

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