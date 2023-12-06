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Домашний рычаг: льготную ипотеку хотят ограничить уровнем дохода

Программа станет бессрочной, но доступна будет не всем
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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С середины 2024 года в России могут ввести долгосрочную льготную ипотеку на новостройки, но ужесточить условия ее получения. Предложение разработала госкомпания «ДОМ.РФ». Действующая сейчас программа доступна всем категориям граждан. Она ограничена по времени и ежегодно продлевается, но перед ее завершением обычно растут спрос на жилье и цены. Долгосрочная программа снимет эту проблему — она станет постоянной, но адресной: например, для семей с двумя и более детьми или детьми-инвалидами. Когда ключевая ставка ЦБ будет подниматься выше 10%, льготы будут включаться для всех граждан — но с ограничением по уровню дохода. Подобный подход считают целесообразным и в Минфине, следует из письма ведомства в Госдуму.

Как изменится льготная ипотека

Сегодня льготные ипотечные программы на новостройки имеют срок действия. Например, самая массовая и популярная — «Льготная ипотека» — завершаются 1 июля 2024 года. Ее запустили в 2020 году как временную антикризисную меру на период эпидемии коронавируса.

За это время ее действие несколько раз продлевалось, а условия корректировались. Но хотя она и продлевается ежегодно, перед тем как подходит срок окончания, обычно заметно растут спрос на жилье и цены, напомнил первый вице-президент GloraX Александр Андрианов. За время действия льготной ипотеки на новостройки квартиры подорожали на 75%, сказал «Известиям» член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

— Это явно не соотносится с ростом доходом населения, — подчеркнул эксперт. — К такому эффекту приводит ажиотажный спрос, который регулярно подогревают сами застройщики, вбрасывая информацию о скором завершении программы либо расходовании лимитов.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В итоге растут цены на жилье, затраты государства, а также прибыли застройщиков, граждане же платят больше и дольше, добавил Султанов.

В Минфине считают, что при «дальнейшей реализации льготных ипотечных программ необходимо исходить из обязательности сохранения рыночного механизма ценообразования и не допускать дисбаланса спроса и предложения». Об этом говорится в письме ведомства в адрес депутата Госдумы Александра Якубовского (есть у «Известий»). Кроме того, в министерстве уверены, что меры господдержки должны носить точечный характер.

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В госкомпании «ДОМ.РФ», которая выступает оператором льготных программ, разработали конкретные предложения для их изменения. С середины 2024 года предлагается ввести постоянно действующую единую долгосрочную программу, но лишь для ограниченных категорий граждан — например, семей с двумя детьми или детьми-инвалидами, жителей населенных пунктов с нехваткой спроса и предложения и некоторых других.

— Единая программа должна носить адресный и социальный характер: учитывать специфику регионов в части уровня спроса и предложения, планов развития конкретных населенных пунктов, предлагать дифференцированный уровень льготной ставки в зависимости от состава семьи, обеспеченности жильем, уровнем дохода, профессии, — сказали «Известиям» в пресс-службе «ДОМ.РФ».

квартира
Фото: РИА Новости/Антон Денисов

При этом, когда размер ключевой ставки Центробанка будет превышать 10% (это соответствует ставкам по ипотечным кредитам примерно в 12%), «льготы будут включаться для всех граждан — но с ограничением по уровню дохода», сообщили там.

Сейчас варианты дальнейшей реализации льготных ипотечных программ рассматриваются профильными ведомствами и депутатами Госдумы, добавили в «ДОМ.РФ».

— Подобные условия льготной ипотеки позволят избежать манипуляций на рынке жилья и абсолютно неадекватного роста цен на жилье, — считает Александр Якубовский.

Сегодня, отметил депутат, средства федерального бюджета субсидируют свыше 95% всех выданных ипотечных кредитов на новое жилье. По его мнению, это ненормальная ситуация.

ключи
Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

Оценки и мнения

Льготная ипотека — это как наркотик, который вызывает привыкание рынка и искажает экономическую реальность, сказал «Известиям» аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

— Сегодня в стране насчитывается несколько десятков программ льготной ипотеки, с учетом мер региональной поддержки, у которых разный срок и условия действия, — отметил он. — Люди оказываются дезориентированы, поэтому нужна унификация программ.

Попытка внедрить системный подход в формирование критериев и условий действия льготных программ ипотеки на долгосрочную перспективу можно только приветствовать, согласен президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

— Для стабильного развития рынка недвижимости в целом и строительной отрасли в частности нужна долгосрочная и понятная стратегия ипотечного кредитования, — сказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. — Помимо необоснованного всплеска спроса на рынке, разогрева цен, краткосрочные программы не дают застройщикам возможности долгосрочного планирования.

офис продаж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Долгосрочная программа позволит избежать резких всплесков покупательской активности на рынке недвижимости, наступавшей в момент окончания действия льготной ипотеки, полагает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. По его мнению, если власти утвердят такую программу, это позволит задать устойчивый вектор развития строительной отрасли: на смену скачкам и спадам спроса придет стабильная покупательская активность. Застройщики смогут задавать более комфортные цены в новых проектах и, следовательно, повышать доступность жилья, полагает эксперт.

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