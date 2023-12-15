Певица Ваенга упала в обморок в Театре на Малой Бронной

Российская эстрадная певица Елена Ваенга (Хрулева) потеряла сознание в Театре на Малой Бронной в Москве. Об этом 15 декабря сообщила PR-директор культурного учреждения Елизавета Смирнова.

«Потеряла [сознание], но всё нормально, вызвали ей «скорую». Пришла в себя», — рассказала Смирнова.

PR-директор уточнила, что артистка не участвовала в постановке, а лишь присутствовала в качестве гостя.

Ранее, 20 марта, певица решила отменить несколько своих концертов в крупных российских городах из-за болезни. Тогда певица сообщала, что ей «нечем петь».

В ноябре 2022 года Ваенга опубликовала в соцсетях несколько фото из больницы с загадочными комментариями. В качестве геолокации была указана «Реанимация». Позже артистка уточнила, что находится в Введенской больнице, однако о причинах госпитализации не рассказала.