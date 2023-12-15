Зюганов предложил выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал выпороть того, кто в Северодвинске позволил президенту РФ Владимиру Путину выступать на 15-градусном морозе без шапки. Об этом он заявил 15 декабря на встрече с лидерами фракций Госдумы.

«Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки! Просто вот 15 градусов мороза! Здоровый главнокомандующий в условиях войны — это здоровье нации. Категорически неприемлемо!» — указал Зюганов.

Российский лидер, в свою очередь, принял на свой счет данное замечание.

«Хорошо, я и на свой счет принимаю замечание. А выпороть — это легко, это у нас не заржавеет за этим. Это мы умеем», — ответил президент.

Ранее, 11 декабря, Путин посетил Северодвинск, где принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III». Также он заявил, что Военно-морскому флоту РФ будут переданы еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А».

Визит в Архангельскую область стал для Путина первой региональной поездкой после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.