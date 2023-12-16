Названы популярные страны у решивших получить образование за границей россиян

Россияне для обучения за границей чаще всего рассматривают США и Китай. Об этом говорится в результатах исследования компании «Финион», с которыми ознакомились «Известия» 16 декабря.

«Несмотря на появление новых направлений, которыми россияне стали интересоваться в 2023 году для получения образования за рубежом, страны Европы и США остаются востребованными у многих граждан РФ для учебных целей. В первую очередь по причинам престижа и статуса полученного на Западе образования. При этом попасть на учебу на Запад стало намного сложнее из-за санкций», — отметили эксперты.

После США и Китая на третьем месте по популярности находится Германия,на четвертом — Сингапур, на пятом — Великобритания.

При этом 44% респондентов интересуются получением второго образования и представляют возрастную группу от 25 до 35 лет.

«Вероятно, россияне начали рассматривать получение второго образования как возможность для дальнейшего переезда в ту или иную страну», — предположили аналитики.

Среди причин для получения образования опрошенные также отмечают престиж и востребованность образования в ведущих мировых компаниях (74% респондентов), языковую практику (47%), возможность расширить свой кругозор и более успешно продвигаться по карьере в том числе и в РФ (31%), желание пожить в другой стране во время учебы (19%).

Ранее, 28 ноября, аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру» сообщили, что, по данным их исследования, 20% получивших высшее образование россиян хотят продолжить обучение, не отвлекаясь на работу. Интерес к учебе активнее всего проявляют зумеры, добавили эксперты.