Специального корреспондента «Известий» наградили на «Премии Рунета»
На проходящей в Москве 20-й церемонии вручения наград «Премия Рунета 2023» состоялось вручение профессиональных наград конкурса «DOT-журналистика 2023» для журналистов, пишущих о Рунете. Обладателем премии за ряд публикаций по теме безопасности доменов стал специальный корреспондент МИЦ «Известия» Иван Черноусов.
Жюри конкурса отметил 5 материалов:
- Домен на пропажу: мошенники нашли способ перехвата сайтов узнаваемых брендов
- Бешеные скачки: пираты начали активно скупать домены под свои сайты
- Ловля на дельца: число сайтов финансовой пирамиды Tesla X выросло в 19 раз
- Тревожный клик: число фишинговых сайтов за год выросло в 3 раза
- Скрытная угроза: злоумышленники усилили защиту фишинговых сайтов
DOT-журналистика 2023 — ежегодный конкурс журналистов и блогеров, которые пишут о доменах и других системах адресации интернета.