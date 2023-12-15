Специального корреспондента «Известий» наградили на «Премии Рунета»

На проходящей в Москве 20-й церемонии вручения наград «Премия Рунета 2023» состоялось вручение профессиональных наград конкурса «DOT-журналистика 2023» для журналистов, пишущих о Рунете. Обладателем премии за ряд публикаций по теме безопасности доменов стал специальный корреспондент МИЦ «Известия» Иван Черноусов.

Жюри конкурса отметил 5 материалов:

DOT-журналистика 2023 — ежегодный конкурс журналистов и блогеров, которые пишут о доменах и других системах адресации интернета.