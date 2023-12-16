В России вырос спрос на курортную премиум недвижимость в Сочи

По итогам 2023 года спрос на курортную недвижимость в сегменте премиум в Сочи в три раза превысил показатель 2020 года. За этот период прирост сделок составил 169%, при этом только за 11 месяцев текущего года объем продаж увеличился на 94%, превысив показатели за 2020–2022 годы. Об этом говорится в исследовании девелопера курортной недвижимости FIVE, с которым ознакомились «Известия» 16 декабря.

«Это обусловлено появлением в этом году новых восьми проектов с сервисными апартаментами. При этом увеличение количества проектов жилой недвижимости не произошло», — сообщили аналитики.

По их оценкам, еще одним фактором для роста спроса стали климатически особенности города.

«Климатические особенности локации привлекают покупателей, которым интересны возможности не только для активного или спокойного отдыха, постоянной жизни, но и для оздоровления несмотря на время года. Поэтому возрастает интерес к курортной недвижимости и конкретно к сервисным апартаментам», — объяснили авторы исследования.

Коммерческий директор девелопера FIVE Елена Кабешева отметила, что покупательский интерес переориентировался с застроенного Центрального района города в сторону федеральной территории «Сириус» и курорта Красная Поляна.

По ее словам, самым популярными на курорте лотами являются сервисные апартаменты площадью до 50 кв. м с кухней-гостиной и спальней.

Курортные сервисные апартаменты закрепляются на рынке как самостоятельный формат инвестиционной недвижимости, добавила Кабешева. К тому же увеличение турпотока с 7 млн человек в 2022 году до 8 млн в 2023-м лишь укрепляет тенденцию к развитию этого продукта как наиболее привлекательного для вложений, и итоговые цифры с учетом статистики декабря 2023 года могут показать еще больший прирост за год, подчеркнула она.

Ранее, 21 сентября, аналитики компании «Неометрия» сообщили, что в Краснодарском крае в этом году было куплено на 71% больше квартир, чем за аналогичный период 2022-го. В частности, на первичном рынке Краснодара было продано 24 тыс. квартир — в два раза больше, чем год назад, в Сочи наблюдался рост спроса почти в четыре раза, а число сделок составило 3,1 тыс., в Новороссийске было продано 1,1 тыс. квартир.