В Краснодарском крае зафиксирован бум продаж жилья

В Краснодарском крае в 2023 году купили на 71% больше квартир, чем год назад. Об этом «Известиям» 21 сентября сообщили аналитики компании «Неометрия».

По данным специалистов, на первичном рынке Краснодара было продано 24 тыс. квартир — в два раза больше, чем год назад, в Сочи за исследуемый период зафиксирован рост спроса почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — число сделок оценивается в 3,1 тыс., в Новороссийске за тот же период было продано 1,1 тыс. квартир.

По итогам периода с января по июль 2023-го число выданных ипотечных жилищных кредитов под залог прав требования по договорам долевого участия в Краснодарском крае увеличилось на 71% относительно аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении их объем вырос более чем в два раза, что говорит о значительном увеличении заемной суммы, рассказали аналитики.

«Безусловным лидером по ценам на жилье остается Сочи, где средневзвешенная цена 1 кв. м составляет 376,1 тыс. рублей», — уточнили эксперты.

По их информации, в Краснодаре средневзвешенная цена за 1 кв. м составила 133 тыс. рублей, а в Новороссийске — 160 тыс. рублей.

«В Краснодарском крае уровень цен до конца 2023 года и в 2024 году будет относительно стабилен, а в Новороссийске возможен рост на 3%. В Сочи на фоне наблюдающегося на первичном рынке дефицита предложения цены будут расти в пределах 15–20%», — спрогнозировала заместитель коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Анна Сапегина.

В начале сентября в компании «Неометрия» рассказали «Известиям», что за год спрос на недвижимость в Сочи вырос на 53%. Эксперт уточнил, что развитие города как лидирующего курорта на черноморском побережье и положительная динамика заинтересованности покупателей жилья взаимосвязаны.

До этого, 14 августа, сообщалось, что около 37% опрошенных жителей Москвы и Санкт-Петербурга в качестве инвестиции выбрали бы квартиру в Краснодарском крае.