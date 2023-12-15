Антиквар рассказал про цены на редкие советские елочные игрушки

Стоимость редких елочных игрушек времен СССР в рыночных ценах обычно доходит до 300 тыс. рублей, но когда идет аукционная борьба за какой-то экземпляр среди истинных коллекционеров, то сумма может быть гораздо выше. Об этом в разговоре с «Известиями» 15 декабря рассказал антиквар, арт-дилер галереи «Империя» Норик Мноян.

«Это возможно только в тех случаях, когда какой-то коллекционер ищет определенную редкую игрушку, например олимпийского мишку. В таком случае цена действительно может значительно подняться. Но чтобы отдельно игрушки оценивали в такую сумму, в моей практике никогда такого не было», — рассказал Мноян.

Накануне «Известия» выяснили, что стоимость елочных игрушек времен СССР в объявлениях на маркетплейсе «Авито» достигла 10 млн рублей в преддверии Нового года.