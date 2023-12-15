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В Петербурге «водочного короля» Сабадаша задержали после выхода из зала суда

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В Санкт-Петербурге «водочного короля», экс-сенатора Александра Сабадаша задержали по новому обвинению сразу после освобождения из зала суда, сообщается 15 декабря в Telegram-канале «78.ru».

По его данным, обвинение было предъявлено в рамках уголовного дела о мошенничестве. Сабадаш был снова задержан оперативниками ФСБ.

Заседание прошло в Смольнинском районном суде Петербурга этим утром, о его результатах позже сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Cеверной столицы.

Сабадаша обвиняли в 16 преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), а также по двум эпизодам в рамках статьи УК о легализации полученных преступным путем доходов. Кроме того, фигурантами дела стали двое бывших топ-менеджеров банка «Таврический» Дмитрий Гаркуша и Сергей Сомов.

Отмечалось, что срок привлечения к ответственности по 15 эпизодам мошенничества истек, однако суд признал за потерпевшими право на возмещение ущерба в рамках гражданского процесса.

Все трое были приговорены к наказанию в виде 7,5 года в колонии общего режима и штрафом в 200 тыс. рублей и освобождены в зале суда по причине отбытия сроков на стадии следствия.

Сабадаш был сенатором от Ненецкого автономного округа в 2003–2006 годах.

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Ранее, 12 декабря, стало известно о проведении обысков у трех сотрудников администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Сообщалось, что они последовали после того, как из России сбежал экс-глава района Эдуард Ильин. После этого следствием было возбуждено два уголовных дела по факту злоупотребления должностными полномочиями и мошенничества в особо крупном размере.

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