Подмосковным автовладельцам советуют остаться дома из-за циклона «Ваня»

До следующей недели в Московской области останется мощный циклон «Ваня», накрывший регион. Из-за неблагоприятной погоды местным автомобилистам посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.

По словам губернатора Андрея Воробьева, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», если всё же есть острая необходимость поездки на личном авто, следует быть предельно аккуратными за рулем.

Он сообщил, что с 06:00 1,3 тыс. единиц снегоуборочной техники и более 1,1 тыс. дорожных рабочих борются с сугробами на улицах подмосковных городов. За ночь удалось очистить и обработать 13 тыс. км дорог.

Завтра для расчистки снежных завалов во дворах домов задействуют снегоуборочные роторы. В воскресенье у коммунальщиков также будет рабочий день. Сформированы бригады для уборки проездов и парковок.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве выпала одна пятая часть месячной нормы осадков. В ближнем Подмосковье выпало 33% нормы декабря, а в Центральной России — 81%. Циклон «Ваня» обрушился на Россию аномальными снегопадами.