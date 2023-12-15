Эксперт объяснил рост цен на такси в новогодние праздники

В новогодние праздники цены на такси традиционно вырастут, отметил председатель Общероссийского объединения пассажиров, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов. Об этом он сообщил в пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 15 декабря.

Как объяснил эксперт, это связано с тем, что большинство людей отказываются в новогодние праздники от личного автомобиля, потому что россияне хотят больше гулять.

«И естественно, нагрузка, то есть спрос на новогодние праздники на услуги такси растет. И он находится примерно на тех же значениях, как каждый год в новогодние празднике. И при этом есть существенное падение по количеству водителей», — уточнил он.

Как объяснил Зотов, число водителей в этот период немного становится меньше, так как существуют определенные требования к ним по работе, по определенному количеству часов. Кроме того, не каждый водитель хочет работать в новогодние праздники, потому что это, прежде всего, семейный праздник.

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