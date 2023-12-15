В департаменте транспорта Москвы объяснили рост цен на такси

Цены на поездки в такси в Москве за последние несколько лет значительно не росли, и последний всплеск стоимость связан с объективными экономическими показателями, отметил начальник Управления развития таксомоторных перевозок Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Сергей Алексюк. Об этом он сообщил в пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 15 декабря.

«Последний всплеск стоимость связан с объективными экономическими показателям, когда выросли цены на все составляющие, то есть на транспортные средства, на горюче-смазочный материал. Перевозчики попытались повысить зарплату своим водителям», — сказал он.

Алексюк отметил, что это общая тенденция. По его словам, серьезного повышения цен на такси в столице не наблюдается.

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