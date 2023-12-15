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Эксперт рассказала о росте стоимости страхового полиса для таксистов

Эксперт Зарипова: стоимость полиса ОСАГО для такси достигла 26 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Стоимость полиса такси или полиса ОСАГО легкового такси растет каждый год, отметила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Об этом она сообщила в пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 15 декабря.

«Мы запрашиваем данные у Российского союза автостраховщиков (РСА), сколько стоит полис ОСАГО сегодня по такси. Согласно данным РСА, стоимость полиса 26 000 рублей. Но при этом союз автостраховщиков не учитывает тот момент, что они нам предоставляют статистику по физическим лицам, то есть стоимость 26 000 рублей в данном случае средняя для физического лица», — отметила она.

При этом она уточнила, что Общественный совет по развитию такси заказал исследования в научном центре безопасности дорожного движения и выяснил, что максимальная стоимость полиса в Москве стоит 160 тыс. рублей для юридического лиц.

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Ранее, 24 ноября, в Российском союзе автостраховщиков сообщили «Известиям», что в октябре 2023 года средняя выплата по ОСАГО побила рекорд, достигнув 100 698 рублей. Уровень выплат вырос на 22,4% по сравнению со средним значением января 2023 года.

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