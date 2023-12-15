Суд Москвы заочно назначил 8 лет колонии по статье о фейках режиссеру Вырыпаеву
Басманный суд Москвы заочно назначил восемь лет колонии режиссеру Ивану Вырыпаеву за распространение фейков о ВС РФ. Об этом 15 декабря сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
«Вырыпаев Иван Александрович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Срок наказания будет исчисляться с момента экстрадиции режиссера или задержания его на территории РФ.
Помимо основного наказания Вырыпаеву запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.
Режиссер был объявлен в розыск в середине мая. Тогда же суд санкционировал заочный арест Вырыпаева по делу о распространении ложной информации о ВС РФ.
Иван Вырыпаев — российский и польский режиссер, продюсер. Сценарист и актер. Преподавал в ГИТИСе и МХАТе, руководил театром «Практика» в Москве. С 2014 года проживает в Польше, а в 2022 году отказался от российского гражданства и стал гражданином Польши.