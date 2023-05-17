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Режиссер Вырыпаев объявлен в розыск по уголовной статье

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Режиссер театра и кино Иван Вырыпаев объявлен в розыск сотрудниками правоохранительных органов. Это зафиксировано 17 мая в базе данных розыска Министерства внутренних дел (МВД) России.

Статья, по которой хотят привлечь режиссера к ответственности, не называется.

В то же время стало известно, что Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Вырыпаева и продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ.

«Судом по ходатайству следователя в отношении Александра Роднянского и Ивана Вырыпаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что срок ареста обвиняемых будет исчисляться с момента их задержания или с момента их экстрадиции в Россию.

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Иван Вырыпаев — российский и польский режиссер, сценарист, продюсер и актер. Руководил московским театром «Практика». В России Вырыпаев работал преподавателем в ГИТИСе и в Школе-студии МХАТ. С 2014 года постоянно живет и работает в Польше. В мае 2022 года режиссер отказался от гражданства РФ и получил польское.

Александр Роднянский — украинский и российский режиссер, продюсер, медиаменеджер, основатель украинского телеканала «1+1».

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации 4 марта 2022 года. В тот же день его подписал президент страны Владимир Путин.

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