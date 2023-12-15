Критики не оценили последний сезон сериала «Корона»
На стриминговом сервисе Netflix 14 декабря состоялась премьера второй половины шестого и последнего сезона сериала «Корона» о правлении Елизаветы II. Первая часть — четыре серии — вышла месяцем ранее и была посвящена смерти принцессы Дианы.
Продолжение авторы посвятили периоду взросления принца Уильяма, его отношениям с Кейт Миддлтон. Кроме того, в эпизодах показали смерть сестры Елизаветы — принцессы Маргарет, свадьбу Чарльза и Камиллы.
Исторический драматический сериал «Корона» сценариста Питера Моргана вышел в 2016 году. Он рассказывал о жизни и правлении Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947-м. В разных сезонах королеву играли разные актрисы. Молодую — Клэр Фой, пожилую — Имельда Стонтон, в зрелом возрасте — Оливия Колман. Все они появились в финальной серии.
Прежде у «Короны» были высокие рейтинги. Однако финал критики не оценили.
«Репутация «Игры престолов» подпорчена дрянным и непродуманным финальным сезоном, но во всяком случае финал «Короны» еще более разочаровывающий», — пишет продюсер «Сверхъестественного» Крейг Мэтисон из Sydney Morning Herald.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 15 декабря, в 10:00
Вирус «Короны»: вышел финал сериала о правлении Елизаветы II