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Травматолог рассказал об особенностях заживления гематом

Травматолог Уфимцев: если синяк не прошел за неделю, лучше обратиться к врачу
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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Jiri Hubatka
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Как правило, скорость исчезновения следов гематомы зависит от состояния здоровья человека. Об этом 15 декабря сообщает врач-хирург высшей категории, флеболог, травматолог Андрей Уфимцев.

По словам эксперта, максимальный срок прохождения гематомы может длиться до трех недель.

«Первый вариант — здоровые люди, у которых минимальный срок заживления гематомы — пять дней. Второй вариант — если есть какие-то хронические заболевания, нарушение свертываемости крови, что затягивает процесс схождения гематомы. И третий — это люди, которые принимают кроворазжижающие препараты, антикоагулянты, что может способствовать более обильному кровотечению из сосудистого русла под кожу и более длительному прохождению гематомы», ― заявил врач в интервью радио Sputnik.

Срок заживления может также определяться локализацией гематомы. Например, в тех частях тела, где много кровеносных сосудов, гематома будет сохраняться дольше.

Уфимцев добавил, что для уменьшения кровоизлияния под кожу и ускорения восстановления тканей необходим холод. Как правило, в первые пару-тройку дней использовать заживляющие мази бессмысленно, предупредил травматолог.

«Примерно с третьих суток при наличии синяка, если он все-таки растекся, рекомендуется применять противоотечные мази, содержащие гепарин, который способствует разжижению небольших сгустков крови и более быстрому удалению их из кожи. Если в течение недели есть какая-то положительная динамика, цвет гематомы меняется от фиолетового к зеленому, желтому, она рассасывается, уходит, обращаться к врачу необходимости нет. Если гематома не уходит, спустя неделю лучше обратиться к врачу», ― заключил собеседник.

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