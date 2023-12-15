Травматолог рассказал об особенностях заживления гематом

Как правило, скорость исчезновения следов гематомы зависит от состояния здоровья человека. Об этом 15 декабря сообщает врач-хирург высшей категории, флеболог, травматолог Андрей Уфимцев.

По словам эксперта, максимальный срок прохождения гематомы может длиться до трех недель.

«Первый вариант — здоровые люди, у которых минимальный срок заживления гематомы — пять дней. Второй вариант — если есть какие-то хронические заболевания, нарушение свертываемости крови, что затягивает процесс схождения гематомы. И третий — это люди, которые принимают кроворазжижающие препараты, антикоагулянты, что может способствовать более обильному кровотечению из сосудистого русла под кожу и более длительному прохождению гематомы», ― заявил врач в интервью радио Sputnik.

Срок заживления может также определяться локализацией гематомы. Например, в тех частях тела, где много кровеносных сосудов, гематома будет сохраняться дольше.

Уфимцев добавил, что для уменьшения кровоизлияния под кожу и ускорения восстановления тканей необходим холод. Как правило, в первые пару-тройку дней использовать заживляющие мази бессмысленно, предупредил травматолог.

«Примерно с третьих суток при наличии синяка, если он все-таки растекся, рекомендуется применять противоотечные мази, содержащие гепарин, который способствует разжижению небольших сгустков крови и более быстрому удалению их из кожи. Если в течение недели есть какая-то положительная динамика, цвет гематомы меняется от фиолетового к зеленому, желтому, она рассасывается, уходит, обращаться к врачу необходимости нет. Если гематома не уходит, спустя неделю лучше обратиться к врачу», ― заключил собеседник.

В октябре травматолог-ортопед Сергей Алексутов рассказал о самых распространенных травмах при гололеде. Как указал травматолог, при падении не надо выставлять руки. В крайнем случае их необходимо согнуть, иначе будет перелом лучевой кости. При падении на туловище человек инстинктивно прижимает голову и падает на большую площадь, что позволяет правильно распределить нагрузку по всему телу, объяснил Алексутов.