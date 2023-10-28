Названы самые распространенные травмы из-за падения в гололед

Травматолог-ортопед Сергей Алексутов 28 октября рассказал о самых распространенных травмах при гололеде.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что при первом гололеде в сезоне люди соблюдают осторожность, но привыкнув, начинают ходить быстрее и в результате получают травмы.

Алексутов призвал не бегать за транспортом по скользкой дороге. По его словам, поскользнуться можно не только из-за гололеда, но и из-за мокрых листьев на асфальте.

Как указал травматолог, при падении не надо выставлять руки. В крайнем случае их необходимо согнуть, иначе будет перелом лучевой кости. При падении на туловище человек инстинктивно прижимает голову и падает на большую площадь, что позволяет правильно распределить нагрузку по всему телу, объяснил Алексутов.

Помимо перелома лучевой, по словам врача, в период гололеда часто встречается перелом локтевой кости, а также перелом лодыжки, когда человек подворачивает ногу.

Алексутов добавил, что избежать падений может помочь правильная обувь с устойчивой и нескользящей подошвой.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снега и дождя, а автомобилистам лучше воздержаться от поездок.

В этот же день в столичном главке МЧС РФ предупредили, что снег и гололед ожидаются в Москве до утра субботы. Автомобилистам настоятельно порекомендовали снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.