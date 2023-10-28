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Названы самые распространенные травмы из-за падения в гололед

Врач Алексутов: чаще всего из-за падений в гололед бывают переломы лучевой кости
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Травматолог-ортопед Сергей Алексутов 28 октября рассказал о самых распространенных травмах при гололеде.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что при первом гололеде в сезоне люди соблюдают осторожность, но привыкнув, начинают ходить быстрее и в результате получают травмы.

Алексутов призвал не бегать за транспортом по скользкой дороге. По его словам, поскользнуться можно не только из-за гололеда, но и из-за мокрых листьев на асфальте.

Как указал травматолог, при падении не надо выставлять руки. В крайнем случае их необходимо согнуть, иначе будет перелом лучевой кости. При падении на туловище человек инстинктивно прижимает голову и падает на большую площадь, что позволяет правильно распределить нагрузку по всему телу, объяснил Алексутов.

Помимо перелома лучевой, по словам врача, в период гололеда часто встречается перелом локтевой кости, а также перелом лодыжки, когда человек подворачивает ногу.

Алексутов добавил, что избежать падений может помочь правильная обувь с устойчивой и нескользящей подошвой.

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Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снега и дождя, а автомобилистам лучше воздержаться от поездок.

В этот же день в столичном главке МЧС РФ предупредили, что снег и гололед ожидаются в Москве до утра субботы. Автомобилистам настоятельно порекомендовали снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

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