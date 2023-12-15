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Россияне стали экономить на услугах связи

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В этом году российские абоненты начали массово переходить на конвергентные тарифы — то есть покупать у одного и того же оператора пакет услуг, оплаченный по единому счету. Речь идет о сотовой связи, домашнем интернете, платном ТВ и других. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством TelecomDaily. С его итогами ознакомились «Известия».

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На конец первого полугодия 2024 года конвергентом пользовалось чуть более 20% абонентов, а через полгода — уже более 30%, отмечают аналитики. Еще 41% респондентов не пользуются конвергентными пакетами, но рассматривают возможность их подключить, утверждают авторы исследования.

Абонентов же привлекает возможность экономить на услугах связи, уверен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Сотовая связь и, например, интернет, вместе зачастую обходятся на 10-25% дешевле, чем при подключении по отдельности, утверждает он. При ежегодном росте тарифов как минимум на 10%, такой возможностью сократить расходы пользуется всё больше подписчиков, отмечает эксперт.

Причина роста популярности конвергентных тарифов — экономия и рациональное потребление, согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, подключая несколько услуг на один счет, абонент действительно может сократить расходы на оплату услуг связи на 25%.

«Популярность таких тарифов обусловлена с одной стороны, существенной экономией на услугах связи — до 50%, с другой — удобством использования с единым счетом у оператора», — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Ростелекома».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Комплексное приложение: россияне начали экономить на сотовой связи и интернете

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