Электромобиль протаранил семь припаркованных машин в Москве

В аварии с участием электромобиля в Москве пострадали восемь машин. В распоряжении «Известий» в четверг, 14 декабря, появились кадры с места происшествия.

Электромобиль Voyah протаранил семь машин на парковке возле супермаркета на Дмитровском шоссе. Владелец одной из них по имени Илья рассказал о случившемся.

«Был на работе, супруга позвонила, сказала, что машину зацепило. То есть человек выехал на тротуар, проехал по тротуару, поцарапал машин пять–шесть–семь и остановился. Люди начали его из машины доставать, машина была заперта, вызвали МЧС, пожарных. Машина задымилась. Водителя трясло, его забрали на скорой», — сообщил он.

По словам владельца пострадавшего автомобиля, ремонт обойдется ему приблизительно в 500 тыс. рублей.

Ранее в тот же день в Новосибирской области в результате столкновения с грузовиком погибла 31-летняя водитель минивэна. Она врезалась на своей легковой Honda Stepwgn в самосвал, стоящий на обочине. В результате ДТП автомобилистка получила травмы и была доставлена в Маслянинскую ЦРБ, однако спасти женщину не удалось.