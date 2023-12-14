Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара на Мосбирже снизился до 89,87 рубля
Мир
Десятки людей на КПП «Торфяновка» ждут очереди на переход российско-финской границы
Мир
Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на 2024 год объемом $886 млрд
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Мир
В Белом доме упрекнули республиканцев в оставлении Украины без помощи
Мир
Вучич заявил о всеобщем понимании неспособности победить Россию
Мир
Венгрия осудила решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз
Мир
Саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз
Мир
Российского посла в Румынии вызвали в МИД после падения дрона на границе
Общество
Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду
Мир
Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС в последний момент
Мир
На Западе после «Итогов года» признали достижения России и уверенность Путина
Общество
Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
Общество
Шестерых человек осудили за попытку взорвать здание ФСБ на Лубянке
Общество
Новые регионы РФ вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения

Электромобиль протаранил семь припаркованных машин в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В аварии с участием электромобиля в Москве пострадали восемь машин. В распоряжении «Известий» в четверг, 14 декабря, появились кадры с места происшествия.

Электромобиль Voyah протаранил семь машин на парковке возле супермаркета на Дмитровском шоссе. Владелец одной из них по имени Илья рассказал о случившемся.

«Был на работе, супруга позвонила, сказала, что машину зацепило. То есть человек выехал на тротуар, проехал по тротуару, поцарапал машин пять–шесть–семь и остановился. Люди начали его из машины доставать, машина была заперта, вызвали МЧС, пожарных. Машина задымилась. Водителя трясло, его забрали на скорой», — сообщил он.

По словам владельца пострадавшего автомобиля, ремонт обойдется ему приблизительно в 500 тыс. рублей.

ЧП дорожного масштаба: подведены итоги аварийности за девять месяцев
За три квартала в России произошло 97 тыс. ДТП

Ранее в тот же день в Новосибирской области в результате столкновения с грузовиком погибла 31-летняя водитель минивэна. Она врезалась на своей легковой Honda Stepwgn в самосвал, стоящий на обочине. В результате ДТП автомобилистка получила травмы и была доставлена в Маслянинскую ЦРБ, однако спасти женщину не удалось.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023