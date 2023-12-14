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Автомобилистка погибла в ДТП с участием грузовика в Новосибирской области

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В Маслянинском районе Новосибирской области в результате столкновения с грузовиком погибла водитель минивэна. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла утром 14 декабря на 51-м км автодороги Черепаново – Маслянино. 31-летняя водитель легковой Honda Stepwgn врезалась в самосвал Shacman, стоящий на обочине, пишет Sib.fm.

В результате ДТП автомобилистка получила различные травмы и была доставлена в Маслянинскую ЦРБ. Спасти женщину не удалось, она скончалась через несколько часов.

По факту случившегося организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

Этим же утром легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Один человек погиб.

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