Автомобилистка погибла в ДТП с участием грузовика в Новосибирской области
В Маслянинском районе Новосибирской области в результате столкновения с грузовиком погибла водитель минивэна. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла утром 14 декабря на 51-м км автодороги Черепаново – Маслянино. 31-летняя водитель легковой Honda Stepwgn врезалась в самосвал Shacman, стоящий на обочине, пишет Sib.fm.
В результате ДТП автомобилистка получила различные травмы и была доставлена в Маслянинскую ЦРБ. Спасти женщину не удалось, она скончалась через несколько часов.
По факту случившегося организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.
Этим же утром легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Один человек погиб.