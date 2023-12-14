Мужчина погиб в ДТП с грузовиком на федеральной трассе в Приангарье
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Один человек погиб.
Авария произошла утром 14 декабря недалеко от деревни Заморской Черемховского района. По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля Toyota Carina не выдержал безопасную дистанцию со следовавшим в попутном направлении грузовиком Hovo. После столкновения иномарка вылетела в кювет. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Водитель легковушки скончался до прибытия скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.
В Татарстане водитель автомобиля Kia при движении по дороге Шали — Сорочьи гора выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Hyundai. Водитель и пассажир первой иномарки скончались на месте происшествия, водитель второй машины умер в больнице.