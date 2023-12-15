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Россияне стали больше интересоваться поездками в Таиланд

Исследование: спрос российских туристов на авиаперелеты в Таиланд вырос на 156%
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Фото: Global Look Press/Carola Frentzen
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Спрос на авиаперелеты в Королевство Таиланд увеличился на 156%, говорится в результатах исследования сервиса «Яндекс Путешествия», с которыми ознакомились «Известия» 15 декабря. Аналитики сравнили данные по бронированиям отелей и авиабилетам в обе стороны с датами поездки с 1 ноября 2023-го по 30 апреля 2024-го и аналогичные данные прошлого года.

Эксперты отметили, что самым популярным регионом Таиланда в этом году стала восточная провинция Чонбури. На втором месте — Пхукет, а на третьем — провинция Трат.

При этом средняя стоимость перелета в королевство и обратно составляет 72,4 тыс. рублей и по сравнению с прошлым годом выросла на 7%. В то же время средняя стоимость одной ночи в отелях страны составляет 8,7 тыс. рублей.

Аналитики связывают рост спроса российских туристов на поездки в Таиланд с возобновлением интереса к международным путешествиям в целом и запуском более доступных транзитных перелетов в юго-восточную Азию через Китай.

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Ранее, 12 декабря, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал «Известиями», что общемировая инфляция приведет к тому, что стоимость путешествий в 2024 году вырастет от 5 до 30% в зависимости от направления. Также он рассказал, что расширение авиасообщения в 2023 году позволило охладить перегретые цены по целому ряду направлений.

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