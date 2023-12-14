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Как работает Почта России в новогодние праздники в 2024 году

Россиянам рассказали о работе Почты России в новогодние праздники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С началом года всех россиян ожидают длительные выходные, которые продлятся с 1 по 8 января. В это время многие организации будут закрыты. Некоторые изменения произойдут и в работе Почты России. Как и когда будут работать отделения почты в новогодние праздники в 2024 году, рассказывают «Известия».

График работы Почты России на Новый год

На предпраздничные дни обычно приходится наибольшая загруженность. Поэтому ежегодно в последнюю неделю декабря все отделения Почты России продолжают работать до 31-го числа включительно. В новогодние праздники отделения закрывают 1, 2 и 7 января. В обычном режиме они начинают принимать с 3 января.

Перед Новым годом все филиалы переводят на сокращенный режим работы. В крупных городах, как правило, прием завершается на час раньше, а в сельской местности уже до обеда. Так, если время работы почты до 22:00, то 31 декабря сотрудники расходятся в 21:00. Такой же график действует и 6 января, перед Рождеством.

Исключение делается для круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга. В прошлом году 31 декабря сотрудники почты принимали посетителей до 21:00, а возобновили работу уже 1 января в 10:00. Таким образом, полностью работа Почты России не приостанавливается даже в праздники, и граждане могут получить весь спектр почтовых услуг в удобное для себя время.

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Учитывая, что такой график действует на протяжении многих лет, можно предположить, что он останется таким же и в новом 2024 году. Расписание работы отделений Почта России обычно публикует в конце декабря. Уточнить актуальный график и найти ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Какие услуги оказывает Почта России в новогодние праздники

В три выходных дня почтальоны не разносят почтовые отправления и периодические печатные издания. Что касается пенсий и пособий, то они доставляются по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда России (ПФР).

Во все остальные праздничные дни, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января, оказывается полный спектр услуг согласно графику, установленному для отделения почты. В частности, граждане могут:

  • отправить или получить посылку или бандероль;
  • получить пенсию;
  • внести платежи за услуги ЖКХ;
  • оформить подписку на газеты и журналы;
  • приобрести товары, реализуемые через отделения почты.

Важно учесть, что загруженность отделений может отличаться в разные часы. Чтобы долго не стоять в очереди, лучше приходить сразу после открытия или за 30–40 минут до закрытия.

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Решить свои вопросы в новогодние праздники можно также по номеру бесплатной горячей линии: 8-800-200-58-88. Для этого надо набрать номер и, следуя пошаговой инструкции, выбрать необходимое действие. Обращаться можно, если, например, не удается войти в свой личный кабинет, когда необходимы сведения об отправлении или денежном переводе, а также чтобы узнать режим работы отделения почты в любом регионе.

Бесплатная горячая линия работает круглосуточно, без выходных и праздников. Звонить на номер можно из любой точки России.

Ранее «Известия» рассказали, как работают магазины и банки 1 января 2024 года.

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