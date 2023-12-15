Врач рассказала о полезных свойствах чернослива

Чернослив содержит много витаминов и клетчатки, помогает при запорах, предотвращает ломкость костей, снижает риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. О других полезных свойствах этого фрукта «Известиям» 15 декабря рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Она отметила, что в состав чернослива входят витамины группы В, витамины А, Е и К, а также никотиновая кислота, калий, железо, фосфор, цинк, медь, марганец, магний. Кроме того, он богат растворимой и нерастворимой клетчаткой, которая необходима для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

«Благодаря высокому содержанию клетчатки и сахарного спирта (сорбита) чернослив обладает слабительным действием. Так что регулярное употребление этих сухофруктов в натуральном виде или в выпечке, компоте помогает в профилактике запоров», — рассказала Кашух.

Кроме того, по ее словам, чернослив способствует сохранению и образованию костной ткани. Согласно исследованию американских ученых, ежедневное употребление чернослива в течение трех месяцев повысило содержание в сыворотке крови веществ-маркеров, указывающих на рост костной ткани.

Помимо этого, как обратила внимание врач, в черносливе содержится большое количество полифенолов — природных антиоксидантов. Они препятствуют воспалениям, снижают риск развития онкологических заболевания и сбоев в работе сердечно-сосудистой системы.

«Чернослив — продукт полезный, но не стоит воспринимать его как панацею и употреблять его в пищу в большом количестве. Лучше не съедать больше 4–5 сушеных слив в день. Во-первых, как и любые сухофрукты, чернослив — достаточно калорийный продукт. В 100 г содержится около 240 Ккал. Во-вторых, большое количество чернослива может привести к диарее, вздутию живота, тошноте и другим неприятным симптомам желудочно-кишечного расстройства», — отметила эксперт «Гемотест».

С осторожностью, по ее словам, следует употреблять чернослив людям с сахарным диабетом, избыточной массой тела, расстройствами пищеварения. Чернослив — сильный аллерген, поэтому его следует с осторожностью вводить в детское питание.

«И надо помнить, что чернослив содержит достаточно большое количество витамина К — около 60 мкг на 100 г продукта. Это — природный коагулянт, то есть он способствует свертываемости крови. Если человек принимает антикоагулянты, препараты, разжижающие кровь, ему стоит уточнить у лечащего врача, можно ли и в каком количестве есть чернослив», — подытожила Кашух.

Ранее были в The Journal of Nutrition (JN) были опубликованы результаты исследования, проведенного учеными из Университета штата Пенсильвания (США), которые обнаружили, что ежедневное употребление чернослива может облегчить последствия потери костной массы у женщин в постменопаузе путем снижения определенных маркеров воспаления.

Накануне врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала «Известиям», что тыква — это очень полезный овощ, в состав которого входит большое количество витаминов и минералов. Ее употребление, помимо прочего, положительно влияет на состояние кожи, иммунитета и репродуктивной функции.