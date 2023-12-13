Реклама
Прямой эфир
Экономика
Каждый восьмой россиянин заявил о планах открыть свой бизнес в 2024 году
Общество
Российские автодилеры рискуют не выполнить план продаж на 2024 год
Мир
Блинкен рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на $200 млн
Мир
Небензя назвал США ответственными за смерти жителей Газы из-за вето на резолюцию
Мир
Байден назвал присоединение Украины к НАТО вопросом времени
Мир
Власти Аргентины вдвое снизят курс национальной валюты для борьбы с кризисом
Мир
В Венгрии назвали условие снятия блокировки на помощь Украине
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –7 в столичном регионе 13 декабря
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
Мир
Резолюцию об импичменте Байдену приняли в комитете палаты представителей США
Мир
Писателя Бегбедера отпустили после допроса по делу об изнасиловании
Мир
Байден заявил о приближении США к потере возможности помогать Украине
Общество
Почти половина россиян планирует подрабатывать в 2024-м
Политика
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Мир
ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа

Диетолог рассказала о пользе тыквы для иммунитета и красоты

Диетолог Тихомирова: тыква полезна для иммунитета и репродуктивного здоровья
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тыква — это очень полезный овощ, в состав которого входит большое количество витаминов и минералов. Ее употребление, помимо прочего, положительно влияет на состояние кожи, иммунитета и репродуктивной функции, рассказала «Известиям» 13 декабря врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«В 100 г тыквы содержится практически суточная доза провитамина А, который в организме превращается в витамин А. Он положительно влияет на состояние кожи, укрепляет иммунитет, улучшает репродуктивную функцию, зрение и синтез гормонов», — рассказала Тихомирова.

Также, по ее словам, в тыкве содержится большое количество кремния, который необходим для синтеза соединительной ткани, крепости ногтей и зубов. Кроме того, в состав этого овоща входит калий и магний, которые, помимо прочего, обладают слабым мочегонным действием.

Помимо этого, тыква — это отличное средство для профилактики запоров, отметила диетолог.

«Вдобавок это полезный овощ для худеющих. В тыкве очень мало калорий: в 100 г содержится всего 20–25 Ккал, 4 г углеводов и 2 г полезной клетчатки, которая служит в качестве очищающего средства для организма. Малокалорийную тыкву могут есть все в любых сочетаниях», — подытожила Тихомирова.

Секреты красоты: десять продуктов, которые продлят молодость
Врачи рассказали, что нужно есть, чтобы замедлить старение

4 декабря нутрициолог Дарья Русанова рассказала о бюджетных аналогах продуктов для здорового питания. К примеру, кета может заменить дорогие виды рыбы, такие как форель и семга. Подорожавшую говядину можно заменить любым другим нежирным мясом, например, курицей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023