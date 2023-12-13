Диетолог рассказала о пользе тыквы для иммунитета и красоты

Тыква — это очень полезный овощ, в состав которого входит большое количество витаминов и минералов. Ее употребление, помимо прочего, положительно влияет на состояние кожи, иммунитета и репродуктивной функции, рассказала «Известиям» 13 декабря врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«В 100 г тыквы содержится практически суточная доза провитамина А, который в организме превращается в витамин А. Он положительно влияет на состояние кожи, укрепляет иммунитет, улучшает репродуктивную функцию, зрение и синтез гормонов», — рассказала Тихомирова.

Также, по ее словам, в тыкве содержится большое количество кремния, который необходим для синтеза соединительной ткани, крепости ногтей и зубов. Кроме того, в состав этого овоща входит калий и магний, которые, помимо прочего, обладают слабым мочегонным действием.

Помимо этого, тыква — это отличное средство для профилактики запоров, отметила диетолог.

«Вдобавок это полезный овощ для худеющих. В тыкве очень мало калорий: в 100 г содержится всего 20–25 Ккал, 4 г углеводов и 2 г полезной клетчатки, которая служит в качестве очищающего средства для организма. Малокалорийную тыкву могут есть все в любых сочетаниях», — подытожила Тихомирова.

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