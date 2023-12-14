Путин рассказал о любви к произведениям Лермонтова

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря рассказал, что любит читать произведения Михаила Юрьевича Лермонтова.

Глава государства отметил, что у него сейчас мало времени на чтение, однако на его тумбочке в спальне лежит томик Лермонтова.

«Он гениальный молодой человек был. Мне очень интересно, как такие гениальные люди того времени мыслили, какие были ценности, как это соотносится с сегодняшним днем. Ну и вообще он гениальный человек. Я с удовольствием читаю», — поделился Путин.

Президент также пошутил, что намерен в ближайшее время перечитать Уголовный кодекс РФ.

«Некоторые считают, что наказание у нас слишком суровое за определенные незначительные <...> правонарушения», — сказал он, намекая на ранее заданный ему вопрос о больших тюремных сроках за экономические преступления.