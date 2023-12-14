Реклама
Прямой эфир
Мир
Москва намерена укрепить свои позиции в Латинской Америке
Экономика
Путин поручил создать особую экономическую зону в Шебекино Белгородской области
Мир
Нарышкин назвал контрнаступление ВСУ полным провалом
Общество
Путин заявил о продлении программы модернизации первичного звена здравоохранения
Мир
ЕС выделит €65 млн странам, принимающим больше всего украинских беженцев
Мир
На Украине сообщили об установке «зубов дракона» на границе с РФ и Белоруссией
Мир
В США назвали просьбы об оружии для ВСУ признаком паники Зеленского
Экономика
Экономист предрек ключевой ставке ЦБ России новый рост
Экономика
Путин заявил о росте доли отечественных брендов на рынке на 30%
Мир
В АдГ предупредили страны ЕС о негативных последствиях вступления Украины
Происшествия
Трое рабочих в Москве упали в строящийся бассейн с высоты 7 м
Мир
Нарышкин указал на циничное использование украинцев Вашингтоном и его союзниками
Общество
Проверка водоснабжения организована в Ивановской области после жалобы Путину
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Сунак поддержал возможность создания независимого палестинского государства
Сюжет:

Путин рассказал о любви к произведениям Лермонтова

Путин рассказал, что любит Лермонтова, и пошутил, что перечитает Уголовный кодекс
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря рассказал, что любит читать произведения Михаила Юрьевича Лермонтова.

Глава государства отметил, что у него сейчас мало времени на чтение, однако на его тумбочке в спальне лежит томик Лермонтова.

«Он гениальный молодой человек был. Мне очень интересно, как такие гениальные люди того времени мыслили, какие были ценности, как это соотносится с сегодняшним днем. Ну и вообще он гениальный человек. Я с удовольствием читаю», — поделился Путин.

Президент также пошутил, что намерен в ближайшее время перечитать Уголовный кодекс РФ.

«Некоторые считают, что наказание у нас слишком суровое за определенные незначительные <...> правонарушения», — сказал он, намекая на ранее заданный ему вопрос о больших тюремных сроках за экономические преступления.

Офицер и джентльмен: почему Лермонтов спешил к смерти
Великий поэт был первым большим военным писателем России
«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023