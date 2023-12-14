Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии за оплату услуг ЖКХ
Президент России Владимир Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии за оплату услуг ЖКХ. 14 декабря глава государства подводит итоги года в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
«Неправильно, когда за примитивную услугу [ЖКХ] надо платить комиссию банку, указал Путин. Пенсионеров это касаться не будет», — констатировал он.
Помимо этого президент указал, что тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться в России мягко и своевременно, опережающим темпом должны расти доходы граждан.
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин 7 декабря рассказал «Известиям», что закон, запрещающий брать комиссию с физических лиц при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, поддержит тех, кому больше всего нужна помощь. Он коснется 3 млн россиян и вступит в силу с 1 июля 2024 года.
«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040 или через форму на сайте moskva-putinu.ru.