Президент России Владимир Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии за оплату услуг ЖКХ. 14 декабря глава государства подводит итоги года в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Неправильно, когда за примитивную услугу [ЖКХ] надо платить комиссию банку, указал Путин. Пенсионеров это касаться не будет», — констатировал он.

Помимо этого президент указал, что тарифы на услуги ЖКХ должны увеличиваться в России мягко и своевременно, опережающим темпом должны расти доходы граждан.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин 7 декабря рассказал «Известиям», что закон, запрещающий брать комиссию с физических лиц при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, поддержит тех, кому больше всего нужна помощь. Он коснется 3 млн россиян и вступит в силу с 1 июля 2024 года.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040 или через форму на сайте moskva-putinu.ru.