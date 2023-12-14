Путин отметил важность патриотической работы участников СВО с молодежью

Участники специальной военной операции по защите Донбасса по окончании конфликта на Украине могли бы быть в высшей степени востребованы в процессе патриотического воспитания молодого поколения. Об этом 14 декабря заявил президент РФ Владимир Путин во время подведения «Итогов года».

Путин в этой связи напомнил цитату немецкого политика Отто фон Бисмарка, который когда-то заявил, что «войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники». По мнению главы государства, высказывание является абсолютно точным.

«Воспитание молодых людей чрезвычайно важно. И мы уже делаем. Свыше тысячи [военных], кто уже отслужили, работают в школах с подростковыми коллективами. Одно дело — прочитать в книжке, или кино посмотреть, а другое дело — передать на личном примере», — заявил президент РФ.

Ранее, в августе, Минкультуры и Минпросвещения высказали готовность помочь в реализации инициативы сенатора Ирины Рукавишниковой. Она предложила, чтобы вслед за кинотеатрами документальные фильмы об участниках СВО начали показывать в российских школах.

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