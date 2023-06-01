Кириенко рассказал о работе участников СВО в воспитании школьников

Воспитание школьников участниками спецоперации по защите Донбасса несет в себе особую ценность. Об этом 1 июня рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Важно, когда в работу по воспитанию включаются ребята, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, демобилизовавшиеся или по ранению. Мы разговаривали с ребятами-студентами, которые в течение года защищали родину на Донбассе. Многие из них участвуют в проекте «Твой герой». Они говорят о том, что такое преданность стране, чувство долга, настоящий патриотизм. Для школьников это имеет особую ценность», — сказал он на фестивале Российского движения детей и молодежи «Движение первых», приуроченном ко Дню защиты детей.

Кириенко отметил, что проекты Российского движения детей и молодежи будут реализовываться во всех детских лагерях, в том числе на трех круглогодичных площадках: «Машук», «Сенеж» и «Таврида». Такая концепция позволит расширить программу образования, обучения и развития юных россиян.

Центр знаний «Машук» — всероссийский образовательный центр подготовки просветительских и управленческих кадров в Пятигорске, Ставропольский край. Он является площадкой для кооперации Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Росмолодежи, общества «Знание», государственных институтов развития, корпоративных университетов, организаций бизнес-образования и просветительских центров.

Мастерская управления «Сенеж» — образовательный центр АНО «Россия — страна возможностей», созданный в феврале 2019 года в Подмосковье. Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

«Таврида» — платформа возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, культуры и искусства. Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году она выросла в арт-кластер. Он объединяет образовательные заезды, фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, строящийся Университет креативных индустрий и другие проекты.