Лисовец прокомментировал назначение Рубчинского главным дизайнером бренда Yeezy

Российский модельер Гоша Рубчинский выведет бренд Yeezy, принадлежащий рэперу и предпринимателю Канье Уэсту, на новый уровень. Об этом в разговоре с «Известиями» 14 декабря заявил эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец.

Ранее в этот день Уэст на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) сообщил, что Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy.

«Для меня эта новость абсолютно неудивительна, потому что Гоша действительно талантливый дизайнер. Мы лично знакомы, он интересный человек, интересная личность. Бренд Канье Уэста популярен среди молодежи. Гоша Рубчинский тоже популярен среди молодежи всё еще. Соответственно, этот тандем, на мой взгляд, прекрасен тем, что выведет бренд Yeezy на новый уровень, так как в последнее время их кроссовки и их одежда стали терять позиции», — заявил Лисовец.

Он также отметил, что был уверен в том, что Рубчинский должен был вернуться на подиумы мира.

«Одежда, обувь Канье Уэста — это мегапопулярная история во всем мире среди молодежи, а Гоша Рубчинский был одним из самых популярных и востребованных дизайнеров среди молодежи. Поэтому этот тандем сделает новый виток в мире моды», — подчеркнул эксперт моды.

1 мая сообщалось, что акционеры Аdidas подали коллективный иск против спортивного бренда из-за сотрудничества с Уэстом. Инвесторы утверждали, что компания не смогла минимизировать убытки, после того как разорвала контракт с рэпером из-за его антисемитских высказываний.

В октябре прошлого года Уэст написал в Twitter, что планирует начать «смертельную атаку на евреев». Из-за его слов разгорелся крупный скандал, на фоне которого Adidas разорвал с музыкантом контракт.

По подсчетам аналитиков, линейка кроссовок Yeezy, созданная Аdidas в коллаборации с Уэстом, приносила бренду до 8% выручки. Разрыв с Уэстом стоил бренду серьезных финансовых потерь. По некоторым данным, убытки могут составлять до $1,3 млрд.