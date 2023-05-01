Акционеры Аdidas подали иск против бренда из-за Канье Уэста

Акционеры Аdidas подали коллективный иск против спортивного бренда из-за сотрудничества со скандальным рэпером Канье Уэстом. Инвесторы утверждают, что компания не смогла минимизировать убытки, после того как разорвала контракт с рэпером из-за его антисемитских высказываний. Об этом 1 мая сообщает издание The Guardian.

Совладельцы компании заявили, что в Adidas знали о скандальном поведении Уэста задолго до прекращения сотрудничества с ним, а значит, должны были предвидеть последствия и принять меры предосторожности. В ответ на иск компания Adidas заявила, что отвергает все выдвинутые ей претензии.

«Мы категорически отвергаем эти необоснованные претензии», — говорится в заявлении компании. Там также подчеркивается, что бренд сделает всё для своей защиты.

Сам Уэст, разработавший для Adidas ранее успешную линию одежды под брендом Yeezy, не является стороной судебного процесса.

В октябре прошлого года Уэст написал в Twitter, что планирует начать «смертельную атаку на евреев». Из-за его слов разгорелся крупный скандал, на фоне которого Adidas разорвал с музыкантом контракт.

По подсчетам аналитиков, линейка кроссовок Yeezy, созданная Аdidas в коллаборации с Уэстом, приносила бренду до 8% выручки. Разрыв с Уэстом стоил бренду серьезных финансовых потерь. По некоторым данным, убытки могут составлять до $1,3 млрд.