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В Минсельхозе объяснили возможное подорожание шоколада в России

Минсельхоз: на цену шоколадных изделий в России повлияет стоимость сырья
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В Минсельхозе объяснили возможное подорожание шоколада в России, о котором ранее сообщили СМИ. На цены повлияет изменение стоимости сырья, производящегося за границей, рассказали в министерстве «Известиям»14 декабря.

«На цену шоколадных изделий в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории России. Таким образом, ценовая динамика связана с изменением курса рубля, а также опасениями сокращения урожая в Кот-д’Ивуаре и Гане, которые являются основными производителями какао-бобов», — уточнили в министерстве.

Там также отметили, что за 10 месяцев производство шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао в неупакованном виде выросло на 10,8% и достигло 215,5 тыс. т, шоколад в упакованном виде — на 7,4% до 243,3 тыс. т.

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Ранее в этот день РБК, ссылаясь на информацию от производителей шоколадных кондитерских изделий, сообщило, что в России подорожает шоколадная продукция. По данным издания, в 2024 году цены могут вырасти на 15-20%.

11 декабря стало известно, что в 2023 году россияне стали больше покупать шоколада. Об этом говорится в результатах исследования В2В-маркетплейса продуктов питания «на_полке». Эксперты обратили внимание на то, что спрос на шоколадные плитки за лето 2023 года вырос на 65% по сравнению с 2022-м, на шоколадные батончики — на 25%.

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