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Профессор призвал не беспокоиться о заболеваемости школьников «скрытой пневмонией»

Врач Власов: нет оснований беспокоиться о «скрытой пневмонии» школьников
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Фото: Global Look Press/Russian Look/Vladimir Melnikov
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Вице-президент Общества специалистов доказательной медицины, д.м.н., профессор Василий Власов призвал не беспокоиться о заболеваемости школьников «скрытой пневмонией».

Информация якобы о многочисленных случаях заболевания детей в столице и Московской области появилась 13 декабря в ряде СМИ и Telegram-каналов.

В беседе с агентством runews24.ru в четверг, 14 декабря, Власов отметил, что значительная часть простудных заболеваний, протекающих не совсем легко, сопровождается пневмонией, однако она, как правило, протекает легко и опасности не представляет, особенно для детей школьного возраста.

«Система здравоохранения, тем более в Москве, работает хорошо. Это обычный, сезонный подъем заболеваемости. Нет оснований для тревоги», — подчеркнул профессор.

Врач пояснил, что у детей реакция на простудные заболевания, в особенности у дошкольников, сопровождается очень высокой температурой и иногда довольно резким ухудшением состояния. Между тем дети достаточно хорошо переносят простудные заболевания, и повышение температуры является характерным признаком.

Власов также объяснил, что особенности вроде узелков в легких «не могут на глаз из коротких наблюдений вырисовываться», для этого необходимы научные обобщения. Узелковое локальное поражение легких характерно для так называемой внебольничной пневмонии, которая развивается после острого простудного заболевания. В данном случае нет серьезных оснований для беспокойства, заключил профессор.

Гриппной дождь: в РФ растет число пациентов с респираторными инфекциями
Пик заболеваемости ожидается в декабре-январе

13 декабря департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о якобы массовых случаях заболевания гриппом и скрытой пневмонией среди школьников. В столице нет образовательных организаций, которые полностью закрыты на карантин.

На данный момент в столице фиксируется обычный вариант развития эпидемиологической обстановки, характерной для осенне-зимнего сезона. Уровень заболеваемости не превышает сезонные показатели, пишет RT.

Однако в депздраве уточнили, что в отдельных случаях действительно были введены ограничительные мероприятия. Так, на карантин по острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппу выведено около 1% дошкольных групп и столько же классов, отмечает телеканал «360».

В департаменте добавили, что сроки начала и окончания каникул каждая образовательная организация определяет самостоятельно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве напомнили, что своевременная вакцинация является единственной действительно надежной защитой от гриппа и его последствий.

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