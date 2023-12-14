Жена Щербакова опровергла слухи о его болезни

Актер Борис Щербаков здоров. Об этом 14 декабря заявила «Известиям» жена артиста Татьяна Бронзова.

«Какую болезнь? Он здоров. Где вы это взяли, кто такие утки пускает? Он здоров», — сообщила Бронзова.

Ранее в этот день Telegram-каналы сообщили, что Щербаков якобы победил рак. Отмечалось, что у актера якобы нашли злокачественную опухоль в почке, его прооперировали и удалили орган. На реабилитацию актеру якобы понадобилось полгода.

До этого, в начале февраля, появилась информация о госпитализации 73-летнего Бориса Щербакова. Позднее сын артиста Василий рассказал, что отца положили в Боткинскую больницу, сначала Щербакова отправили в реанимацию, а затем перевели в стационар.

Борис Щербаков — народный артист Российской Федерации. Известность ему принесли картины «С любимыми не расставайтесь», «Гостья из будущего», «Жених из Майами», сериалы «Марш Турецкого» и «Солдаты». Артисту 73 года.