Экс-главу Спасского района Приморья задержали по подозрению во взяточничестве

Бывший глава Спасского района Приморского края Андрей Колот задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сказано в Telegram-канале следственного управления (СУ) СК РФ по региону в среду, 13 декабря.

«В период с 24 июня 2019 года по март 2020 года бывший глава Спасского муниципального района Приморского края достиг соглашение с генеральным директором коммерческой организации, основным видом деятельности которой является сельскохозяйственная деятельность, о получении и даче взятки, путем ежемесячного перечисления денежных сумм через двух сотрудниц», — сказано в сообщении.

Банковская карта, на которую перечислялись деньги, была передана в распоряжение Колота. По данным следствия, взятки совершались в случаях предоставления в собственность организации за плату муниципального земельного участка стоимостью свыше 712 тыс. рублей, что оборачивалось в пользу организации.

Всего за обозначенный период общая сумма перечисленных средств достигла более 8,5 млн. Такие суммы классифицируются как взятки в особо крупном размере.

В настоящее время Колот и гендиректор организации задержаны. Сейчас они проходят как подозреваемые в нарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Следователи СК РФ устанавливают обстоятельства произошедшего. Мера пресечения для обоих фигурантов будет избрана позднее.

Ранее в тот же день сообщалось, что по подозрению во взяточничестве задержан мэр города Троицка Челябинской области Александр Виноградов. По данным следствия, в период с марта по апрель 2020 года глава города получил через посредника директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки, стоимость которой составляет 126 тыс. рублей.