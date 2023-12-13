Мэр челябинского Троицка задержан за получение взятки

Мэр города Троицка Челябинской области Александр Виноградов задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом в среду, 13 декабря, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 290 («Получение взятки»), ч. 3 ст. 291 («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий») и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По данным следствия, в период с марта по апрель 2020 года глава города получил через посредника директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки, стоимость которой составляет 126 тыс. рублей, за ускоренное получение разрешения на строительство и введение в эксплуатацию нежилого здания, а также подписание документации на указанный объект в период проведения строительных работ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в администрации Троицка области прошли обыски, связанные с уголовным делом о взяточничестве в отношении мэра.