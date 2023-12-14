Реклама
Прямой эфир
Экономика
Производителей продуктов могут обязать использовать стандартную упаковку
Общество
В ЛНР сотрудники МЧС спасли вмерзших в лед лебедей
Мир
Politico заявила об обращении 12 стран ЕС к Боррелю с призывом снять санкции с Косово
Мир
Сенат США проголосовал за проект оборонного бюджета на 2024 год объемом в $886 млрд
Мир
Белоруссия прекратила действие договора с Украиной о сотрудничестве в области науки
Мир
Несколько министров Японии подали в отставку из-за скандала
Недвижимость
За год новостройки в столице подорожали на 23,5%
Мир
Байден назвал расследование об импичменте в отношении себя политическим трюком
Мир
В МИД РФ заявили о неготовности Киева к конструктивному диалогу с Москвой
Культура
Российские галереи организовали новую ярмарку современного искусства
Происшествия
Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике
Мир
В сенате США назвали конфликт на Украине ответственностью НАТО после поражения Киева
Авто
Tesla отозвала почти все проданные в США автомобили из-за автопилота
Общество
Синоптики пообещали в столичном регионе метель и снежные заносы 14 декабря
Мир
УЕФА наказала УАФ за расистское поведение украинских болельщиков

Кабмин предложил доработать систему штрафов за недопуск газовщиков в квартиры

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство подготовило отзыв на законопроект об увеличении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры. В нем говорится, что кабмин поддерживает инициативу, но требует ее доработать. С копией документа ознакомились «Известия». Депутаты рассмотрели и приняли проект закона в первом чтении еще 5 декабря. Согласно ему, санкции увеличатся с 1–2 тыс. до 5–10 тыс. рублей.

По праву доступа: в России ужесточат проверки газового оборудования в домах
Штраф за отказ впустить сотрудников проверяющих компаний составит до 10 тыс. рублей

В частности, кабмин указал, что нужно четко выработать понятие отказа в допуске. Кроме того, необходимо разработать нормы для ввода ответственности за нарушение правил проверки внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (установление ответственности должно сопровождаться «введением корреспондирующих регулятивных норм»).

«При закреплении понятия недопуска в квартиру самое важное — деяние должно быть умышленным. Уважительные причины отсутствия жителя в квартире должны обязательно приниматься во внимание. Мы должны четко прописать в документе, что отказ — это умышленное действие, а не стечение обстоятельств», — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов отметил, что законодателям придется решить, как соблюсти неприкосновенность жилища и при этом обеспечить защиту граждан от аварий.

«Повышать ответственность людей, которые пользуются внутридомовым газовым оборудованием, необходимо», — уверена замруководителя комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое, исполнительный директор Ассоциации «Объединенный жилищно-коммунальный совет» Ирина Булгакова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дверной прием: что мешает принятию закона о штрафах за недопуск газовщиков в дома

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023