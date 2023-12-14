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Лекарства по рецепту можно будет купить онлайн с биометрией

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Данные из Единой биометрической системы (ЕБС) можно будет использовать для дистанционной покупки рецептурных лекарств. Об этом «Известиям» сообщили в Центре биометрических технологий (ЦБТ — совместное предприятие «Ростелекома», ЦБ и Росимущества).

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Это возможно, поскольку, по закону о биометрии, подтверждение личности с помощью данных из ЕБС приравнивается к предъявлению паспорта, подчеркнули в Минцифры.

Для подтверждения личности будет достаточно любого устройства с камерой, которое способно обеспечить достаточный уровень защиты данных, уточнили в ЦБТ. Предполагается, что с помощью лица человек сможет и подтвердить право на покупку при заказе, и при его получении у курьера.

Внедрение дистанционной покупки рецептурных препаратов по биометрии поддержит аптечные сети. Это поможет им привлечь больше клиентов, считает основатель маркетплейса Ruherb.pro Алексей Свистов.

Также эта мера усилит конкуренцию в отрасли, что поможет снизить наценки на препараты. Сервис ускорит введение электронных рецептов в оборот, отметил управляющий партнер юрфирмы BBNP Максим Барашев. Это позволит пресечь возможные нарушения, связанные с незаконным приобретением лекарств по чужому талону.

С 1 марта 2023 года в трех регионах — Москве, Московской и Белгородской областях — стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. К доставке допускаются только препараты из перечня Минздрава, в который не входят сильнодействующие, психотропные и наркотические вещества. Сейчас Росздравнадзор выдал лицензии на такую деятельность 15 аптечным сетям.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С лицом попроще: рецептурные лекарства можно будет купить по биометрии онлайн

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