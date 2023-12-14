Минобороны показало боевую работу расчетов ПТРК «Фагот» в зоне спецоперации
Расчеты переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили огневую точку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дистанции около 2 км на артемовском направлении. Кадры боевой работы расчетов 14 декабря опубликовало Минобороны России.
Разведывательное подразделение 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота вблизи линии боевого соприкосновения выявило защищенную огневую точку и укрытия личного состава ВСУ, которая не давала продолжить движение штурмовым группам соединения ВС РФ.
Выявленные разведкой координаты вражеской цели были переданы расчету ПТРК «Фагот», который уничтожил огневую точку с расстояния порядка 2 км.
Работу расчетов ПТРК перекрестным огнем прикрывали расчеты зенитной установки ЗС-23 и крупнокалиберного пулемета «Корд», не позволившие украинским военнослужащим открыть ответный огонь по российским позициям. В результате слаженной работы было обеспечено безопасное перемещение расчета ПТРК на новую позицию.
Ранее, 13 декабря, ВС РФ уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников ВСУ. За минувшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала военной операции на Украине, по информации Минобороны РФ, было уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9,6 тыс. беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, а также более 14 тыс. танков и других боевых бронемашин. Также было ликвидировано 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 7322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 263 единицы специальной военной автомобильной техники.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.