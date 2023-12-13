Авиация РФ уничтожила цеха ВСУ по сборке и ремонту беспилотников

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинские цеха сборки и ремонта беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 декабря сообщило Министерство обороны РФ.

«Уничтожены цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, поражены три склада боеприпасов и склад горючего, украинская радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 «Пеликан», а также живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах», — сообщили в Минобороны.

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

«Кроме того, уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Белогоровка, Криничная и Марьинка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

Всего с начала военной операции на Украине было уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9,6 тыс. беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса, а также более 14 тыс. танков и других боевых бронемашин. Также было ликвидировано 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 7322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 263 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало, как танкисты работают в зоне спецоперации, в том числе они уничтожили опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки ВСУ. Часто танкистам приходится работать прямой наводкой и подбираться близко к противнику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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