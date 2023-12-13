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Экипажи танков Т-80 Западной группировки войск уничтожили вскрытые опорпункты ВСУ

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Экипажи танков Т-80 группировки войск «Запад» уничтожили вскрытые опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Минобороны РФ 13 декабря показало, как танкисты ведут боевую работу.

Часто танкистам приходится работать прямой наводкой и подбираться близко к противнику. Новые цели были на удалении 6 км. Первый залп пристрелочный, второй — точно в цель. По координатам, полученным от разведки, экипажи танков Т-80 уничтожили все обнаруженные цели.

Огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксировали попадания. На кадрах объективного контроля видно: опорный пункт ВСУ уничтожен. Выполнив боевую задачу, экипажи танков спешно покинули огневые позиции.

На купянском направлении у танкистов ежедневно по несколько боевых выездов. Механик-водитель с позывным Белка — мобилизованный, до этого работал на металлургическом комбинате. На СВО сразу попросился за рычаги танка, службу по призыву проходил в танковых войсках, всё помнит. А управлять танком Т-80 для него в удовольствие, разгоняется до 80 км/ч.

«Основное отличие от других танков, я считаю, — это газотурбинный двигатель, который дает очень большую мощность танку Т-80, и относительно легкий вес по сравнению с западными аналогами. Это дает ему очень большую маневренность, большой запас хода, то есть он может преодолеть большие препятствия, быстро выскочить на позицию. Его не зря называют танком прорыва. В основном уничтожаем опорные пункты противника на переднем крае, укрепленные окопы, огневые точки», — рассказал Белка.

По словам танкистов, есть такая примета: небо ясное — жди вражеские дроны.

«Враг не спит, не дремлет, он наблюдает. Птички противника летают регулярно. Но и мы стараемся ему не уступать, мы его превосходим: знаем, где он находится, и регулярно по нему работаем», — пояснил командир танковой роты с позывным Каспий.

Каждый танк оборудован противодронным козырьком — металлической конструкцией с элементами активной динамической защиты.

Для поражения цели обычно нужно три выстрела. Но танкисты ЗВО научились громить вражеские опорники первым же снарядом.

«Было такое, что цель с первого выстрела поразили. Обычно у нас первый выстрел — пристрелочный, потом нас уже корректируют, и говорят, что и куда. Было такое, что с первого выстрела поразили. Танк хороший, никогда не подводил», — сказал механик-водитель Белка.

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6 декабря в Минобороны рассказали, как экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на купянском направлении. Сеть огневых точек и оперативных укрытий позволяет экипажам выйти на рубеж открытия огня всего за несколько минут и выполнить огневое воздействие.

5 декабря экипажи танков Т-80 гвардейского танкового соединения группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении. Минобороны России показало работу российских военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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