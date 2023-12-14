В МИД РФ заявили о неготовности Киева к конструктивному диалогу с Москвой

Предпосылок для начала мирных переговоров с Украиной в настоящее время нет, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.



«Для начала переговоров с Украиной сегодня для России не просматривается субстантивных предпосылок. У киевского режима сейчас очень сложно рассмотреть признаки хоть какого-то суверенитета, а следовательно, и вариантов получить договоренность, которую они будут способны выполнить. Перспективы конструктивного диалога между Москвой и Киевом весьма призрачны из-за несостоятельности Киева как стороны переговоров», — сказал Мирошник.



Дипломат отдельно подчеркнул, что Россия подтверждает свою готовность к переговорам с Киевом и стремится достичь целей специальной военной операции за счет политико-дипломатических усилий, что уже много раз повторил президент РФ Владимир Путин.



Ранее украинские власти признали, что контрнаступление, с которым связывались большие ожидания на Западе, не принесло запланированных результатов. На этом фоне отдельные политики, государственные деятели и СМИ стали призывать искать пути установления мира на Украине. Однако с прошлого года на Украине действует законодательный запрет на ведение переговоров с Россией.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вдруг не друг: раскол в руководстве Украины лишает ее поддержки Запада