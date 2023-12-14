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Силуанов назвал финплан на трехлетку «бюджетом победы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В нынешних условиях основная задача — финансово обеспечить цели специальной военной операции, заявил в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что Минфин с парламентом охарактеризовали финансовый план на трехлетку «бюджетом победы».

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Глава ведомства также отметил, что еще одна цель — обеспечить выполнение всех обязательств перед людьми и работу экономики.

«Дефицит определен на следующую трехлетку в размере меньше 1% ВВП. Он контролируемый и некритичный. Бюджет сверстан с нулевым балансом на первичном уровне», — напомнил министр.

Уровень недостачи будет зависеть от поступающих доходов, внешней конъюнктуры и ситуации с внутренней экономикой, подчеркнул Антон Силуанов. Однако, по его словам, самое важное, что бюджетная конструкция устойчивая, а все ключевые решения, в первую очередь социальные, выполняются.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью министра финансов Антона Силуанова «Известиям»:

«Мы охарактеризовали финансовый план на трехлетку бюджетом победы»

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