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Силуанов объяснил отказ России печатать деньги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Несмотря на огромное количество санкций, Россия не печатает деньги по примеру западных стран, заявил в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов. Он объяснил это проведением ответственной бюджетной политики.

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«Мы понимаем, что за любыми невыверенными действиями могут последовать инфляция, снижение реальных доходов населения и остановка отдельных секторов экономики», — добавил глава Минфина.

В этом году количество проблем в стране не уменьшилось, но уже появилось понимание, как действовать в сложившейся ситуации, продолжил министр. По его словам, при принятии бюджета на следующую трехлетку приоритеты уже были определены.

«Главное — обеспечить макроэкономическую стабильность, контроль за инфляцией, расходами казны и сконцентрировать ресурсы на ключевых задачах. Нужно сделать так, чтобы население меньше чувствовало введенные ограничения, а бизнес понимал, что государство поможет в сложной ситуации. Принятый бюджет отвечает всем этим требованиям», — подчеркнул Антон Силуанов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью министра финансов Антона Силуанова «Известиям»:

«Мы охарактеризовали финансовый план на трехлетку бюджетом победы»

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