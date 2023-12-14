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Средняя площадь квартир в новостройках Москвы неожиданно выросла

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Средняя площадь квартир комфорт-класса на первичном рынке Москвы за год выросла на 3%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Совокупный объем предложения на первичном рынке жилья (кроме элитного сегмента) в старых границах Москвы составляет 2,4 млн кв. м (–1% за год) и 41,1 тыс. лотов (–4% за год), рассказали эксперты.

«Больше всего за год сократилось предложение квартир комфорт-класса — на 14%. При этом средняя площадь квартир комфорт-класса в реализации увеличилась на 3%, с 45,7 кв. м до 47,1 кв. м, за счет вымывания мелкоформатных лотов. В этом классе квартир больше всего уменьшилось предложение наиболее востребованных форматов: однокомнатных квартир ― на 36%, студий ― на 15% и евродвушек ― на 9,3%», ― рассказали эксперты.

По данным специалистов, количество более крупных квартир-евротрешек (на их долю приходится 20,8% экспозиции) также сократилось на 16,3%, чему способствовала семейная льготная ипотека.

В бизнес-классе сложилась обратная ситуация: размер экспозиции за год вырос на 10,8%, добавили в компании.

«Действие льготных программ по ипотеке оказало наибольший эффект на покупательскую способность в комфорт-классе. В результате мы наблюдаем сокращение предложения мелкоформатных лотов, которые по бюджету максимально соответствовали условиям программы. Вымывается предложение самых популярных форматов, что ведет к росту средней площади лотов в экспозиции комфорт-класса», ― отметила руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

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Ранее, 16 ноября, аналитики «Яндекс Недвижимости» сообщили «Известиям», что новостройки в центре Москвы в 2023 году стали на 74% дороже первичной недвижимости в других районах столицы в пределах МКАД. В прошлом году эта разница составляла 48%. Также выросла разница средней стоимости квадратного метра первички внутри МКАД (не учитывая центр) и за его пределами: разрыв в цене в 2023-м составил 69%, тогда как в 2022-м этот показатель был равен 60%.

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