Аналитики рассказали о разнице в стоимости жилья в Москве

Новостройки в центре Москвы в 2023 году стали на 74% дороже первичной недвижимости в других районах столицы в пределах МКАД. В прошлом году эта разница составляла 48%, рассказали 16 ноября «Известиям» аналитики «Яндекс Недвижимости».

Кроме того, выросла разница средней стоимости квадрата первички внутри МКАД (не считая центра) и за его пределами: разрыв в цене в текущем году составил 69%, тогда как в 2022 году этот показатель был равен 60%.

«На увеличение разницы цен на новостройки внутри МКАД и снаружи за год в основном повлияло изменение структуры предложения: количество первичного жилья классов элит и комфорт выросло на 20%» — отметил руководитель службы аналитики в «Яндекс Недвижимости» Алексей Муханов.

При этом на вторичном рынке разница в стоимости жилья внутри МКАД и за его пределами за год не изменилась и по-прежнему составляет 36%, указал он.

Самый большой разрыв в цене могут ощутить покупатели трехкомнатных квартир в московских новостройках: разрыв стоимости квадратного метра такого жилья составляет 90%. В «однушках», «двушках» и студиях цена отличается на 71%, 68% и 35% соответственно.

По словам Муханова, такая разница объясняется относительной новизной формата. Студии на вторичном рынке продаются в свежих домах, где цена квадрата выше, пояснил он.

Что касается вторичной недвижимости, самый заметный разрыв цен между жильем внутри МКАД и за ним в квартирах побольше. Поэтому квадратный метр трехкомнатной квартиры внутри МКАД дороже в среднем на 43%, тогда как «двушки» — на 36%, «однушки» — на 31%, студии — на 25%.

Ранее в этот день глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что за последние три года цены на новостройки в России выросли на 90%. По ее словам, это в два раза больше, чем рост средней зарплаты за те же три года. ЦБ обеспокоен тем, что рост цен на жилье сопровождается ростом ипотеки и ухудшением качества кредитов за счет их выдачи заемщикам с высокой долговой нагрузкой, подчеркнула Набиуллина.